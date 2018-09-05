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35 Hapa 2 Yıl Hapis Cezası

35 Hapa 2 Yıl Hapis Cezası

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:38
35 Hapa 2 Yıl Hapis Cezası

35 Hapa 2 Yıl Hapis Cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Nisan 2018 tarihinde 35 adet uyuşturucu hap ithal edip satışını yaptığı sırada yakalanan sanık Mohamet Elsayed Ahmet aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda görüşülen davada sanık mahkeme heyeti tarafından oy birliği ile suçlu bulunup mahkum edildi. Mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, kararda uyuşturucu suçlarının mahkemenin gündemindeki davalar arasında ciddi pay sahibi olduğuna değindi.

İbret verici cezalar verilmesi gerekiyor

Yargıç Murat Soytaç uyuşturucu suçlarının özelde bireyleri, genelde de toplumda ciddi yara açan suçlardan olduğunu söyleyerek bu tür suçları işleyenlere kamu menfaatinin korunması amacıyla caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi. Yargıç Soytaç, aktarmış olduğu tüm olgular ışığında mahkeme heyeti olarak sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 05.09.2018 17:47
Anahtar Kelimeler:
Mohamet Elsayed AhmetUyuşturucu Hap
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