32 yaşında hayatını kaybetti

29.07.2018 tarihinde, Esentepe Plajının doğu kısmındaki sahilde, deniz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçiren Tatiana LASHİNA (K-32), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp, 31.07.2018 tarihinde saat 02:40’da yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



