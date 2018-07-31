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32 yaşında hayatını kaybetti

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

32 yaşında hayatını kaybetti

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

31 Temmuz 2018 Salı 13:02
32 yaşında hayatını kaybetti

29.07.2018 tarihinde,  Esentepe Plajının doğu kısmındaki sahilde, deniz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçiren Tatiana LASHİNA (K-32), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp, 31.07.2018 tarihinde saat 02:40’da yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.        

 

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