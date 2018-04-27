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32 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı

Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

32 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı

Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

27 Nisan 2018 Cuma 14:40
32 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı

26.04.2018 tarihinde, Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik operasyonu düzenlenmiştir.

Lefkoşa’da düzenlenen operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren, gece kulüpleri, bet ofisleri, alkollü içki satışı yapan iş yerleri ve kumarhanelerde denetimler yapılmıştır. Denetimler sonucu diğer yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

     Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 560 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 190 araç sürücüsü rapor edilirken, çeşitli suçlardan dolayı 6 araç ise trafikten men edilmiştir.

     Gazimağusa’da düzenlenene operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, gece kulübeleri, terk edilmiş binalar, suç işleme oranı yüksek yerler, alkollü içki satışı yapan iş yerleri ve kumarhanelerde denetimler yapılmıştır. Denetimler sonucu diğer yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

     Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 750 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 140 araç sürücüsü rapor edilmiştir.

     İskele’de düzenlenen operasyon kapsamında ise bölgede faaliyet gösteren bet ofis ve kumarhanelerde gerçekleştirilen operasyon sonucu herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

     Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 346 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 32 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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