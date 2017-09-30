30 Kilogram Tütün İle Yakalandı

Girne Turizm Limanı’nda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri ve polis tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu, M.K.’nin (E-34) tasarrufuna gümrüğe beyan edilmeyen 30 kg ağırlığında nargile tütünü bulunarak emare alındı. M.K hakkında yasal işlem başlatıldı.

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