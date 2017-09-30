30 Kilogram Tütün İle Yakalandı

Girne Turizm Limanı’nda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri ve polis tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu, M.K.’nin (E-34) tasarrufuna gümrüğe beyan edilmeyen 30 kg ağırlığında nargile tütünü bulunarak emare alındı. M.K hakkında yasal işlem başlatıldı.
Girne Turizm Limanı’nda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri ve polis tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu, M.K.’nin (E-34) tasarrufuna gümrüğe beyan edilmeyen 30 kg ağırlığında nargile tütünü bulunarak emare alındı. M.K hakkında yasal işlem başlatıldı.