30 ay hapis cezasına mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da bir tabela altında gizlenmiş vaziyetteki 132 gr 930 mlgr ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi almak isterken suç üstü yakalanan sanık Mohammad Sanı Magaji hakkındaki karar bugün açıklandı...

Mağusa-Lefkoşa eski anayolunda bulunan bir tabela altında gizlenmiş vaziyetteki 132 gr 930 mlgr ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde almaya gelen ve pusu görevinde bulunan narkotik ekipleri tarafından suçüstü tespit edilen sanık Mohammad Sanı Magaji hakkındaki karar dün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davasından yargılanan sanık Magaji, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunarak 30 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Uyuşturucu maddeleri saklı olduğu yerden alırken yakalanmıştı...

27 Temmuz 2018 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Mağusa-Lefkoşa eski anayolunda bulunan bir tabela altında kanunsuz uyuşturcu madde olduğunu öğrenmesi üzerine konu yere gitmiş ve yaptığı kontrolde 132 gr 930 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi tabela altında gizlenmiş vaziyette bulmuştu. Akabinde narkotik ekipleri konu uyuşturucu maddeleri kimin veya kimlerin almaya geleceğini tespit etmek için bölgede pusu görevine başlamıştı. Narkotik ekipleri pusu görevindeyken, sanık Mohammad Sanı Magaji kullanımındaki kiralık araçla gelerek konu tabela önünde durmuş ve ardından oradan ayrılarak aracı ile yeniden geri dönüp konu tabela önünde durmuş ve aracından inmişti. Sanık Magaji, konu tabela altında saklı bulunan 132 gr 930 mlgr ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi alıp tasarrufuna geçirdiği sırada ise narkotik ekipleri tarafından suçüstü yakalanmıştı.

“Son derece ciddi ve yaygın suçlardır...”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanık Mohammad Sanı Magaji’yi aleyhine getirilen davadan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın işlemiş olduğu suçun son derece ciddi ve yaygın bir suç olduğunu ifade eden Hacı, konu suçun özellikle gençler arasında oldukça yaygınlaştığının görüldüğünü vurguladı. Hacı, Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu suçlarının, uyuşturucu suçları arasında yaygınlaştığını üzülerek gözlemlediklerini vurgulayarak, uyuşturucu suçlarının toplumun sağlığını ve moralini tehdit ettiği gibi toplum arasında huzursuzluğa da neden olduğunu

belirtti. Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddenin kimyasal yollardan elde edilen sentetik bir madde olduğunu belirten Hacı, toplum sağlığını da son derece tehdit ettiğini dile getirdi. Hacı, tasarrufunda 132 gr 930 mlgr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduran sanığı hapis cezası ile cezalandırmayı uygun ve adil bulduklarını belirterek, sanığı 30 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.