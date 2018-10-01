3 zanlıya 4’er gün ek tutukluluk

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta başlayarak Mağusa’ya uzanan uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 3 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Güzelyurt’ta başlayarak Mağusa’ya kadar uzanan uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı Emrah Telsiz, Emrah Yıldırımlar ve Metin Kocadal aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt’ta 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Hasan Devecigiller, Hasan Topaloğulları ve Aziz Topaloğulları’nın ardından mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve Mağusa’da tasarruflarında toplam 22 gr Sentetik Cannabionoid ile yakalanan zanlı Emrah Telsiz, Emrah Yıldırımlar ve Metin Kocadal dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Telsiz, Yıldırımlar ve Kocadal’ın tutukluluk süreleri 4’er gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor…

Meselenin tahkikat memuru, 27 Eylül 2018 tarihinde Güzelyurt’ta meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak Hasan Devecigiller, Hasan Topaloğulları ve Aziz Topaloğulları’nın tutuklanarak Güzelyurt’ta mahkeme huzuruna çıkarıldıklarını anımsattı. Güzelyurt’ta tutuklanan 3 zanlı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde zanlı Emrah Telsiz, Emrah Yıldırımlar ve Metin Kocadal’ın mesele ile bağlantısı olduğunun tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Telsiz, Yıldırımlar ve Kocadal’ın, zanlı Yıldırımlar’ın evinde tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlı Yıldırımlar’ın evinde yapılan aramada tütün paketi içerisinde 20 gr Sentetik Cannabionoid, zanlı Telsiz’in aracında yapılan aramada ise 2 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve 1 kişinin de arandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

4’er gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Emrah Telsiz, Emrah Yıldırımlar ve Metin Kocadal’ın tutukluluk sürelerinin 4’er gün daha uzatılmasına emir verdi.

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