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3 Yıl Hapis Yatacak

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25 Ocak 2017 Çarşamba 14:54

3 Yıl Hapis Yatacak

3 Yıl Hapis Yatacak
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Ülker 3 Yıl Hapis Yatacak

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2015 yılı Ekim ayı içerisinde Mustafa Kemal Bulvarı’nda yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 79 yaşındaki Fezile Balçıner’ e kullanımındaki FD 181 plakalı araç ile Alkol tesiri altında, muayenesiz, seyrüsefersiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı esnada çarparak ölümüne neden olan sanık Çağrı Ülker için Ekim 2016 tarihinde 9 ay hapis cezası veren Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı bugün Yargıtay Ceza Mahkemesi tarafından yetersiz bulunarak değiştirildi.

Yargıtay Ceza Mahkemesi Başkan Ahmet Kalkan ve üyeler Gülden Çiftcioğlu, Bertan Özerdağ'dan oluşan mahkeme heyetinin İddia makamının kararı istinaf etmesi üzerine görülen duruşma sonucunda İddia Makamının itirazını haklı bulup sanığın almış olduğu 9 aylık hapis cezasını hatalı bularak 3 yıl hapis cezasına yükseltti.


 
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