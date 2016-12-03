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19 Aralık 2016 Pazartesi 14:12

3 Yıl Hapis Yatacak

3 Yıl Hapis Yatacak
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Agbi 3 Yıl Hapis Yatacak

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da 15 Temmuz tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Tochukwu Valentine Okeke’yi başından bıçakla yaralayarak ağır bedensel zarara uğratan sanık Joseph Chukuwa Agbi aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada oy birliği ile sanığı suçlu bulup mahkûm etmelerine rağmen ceza takdirinde oy birliğine varamadılar. Başkan Ömer Güran ve Yargıç Gökhan Asafoğulları’nın ortaklaşa belirledikleri ceza takdirini Yargıç Asafoğulları açıkladı. Yargıç Gökhan Asafoğulları sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu ağır yaralama suçunun çok ciddi bir suç olduğunu ve kimsenin bir başkasının vücut bütünlüğüne müdahale etme ve zarar vermeye hakkı olmadığını belirtti. Yargıç Asafoğulları bu tür suçlarda takdir edilmesi gereken ağır cezanın hapislik cezası olduğunun altını çizerek sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri ağır yaralama başta olmak üzere 4 davadan 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını uygun bulduklarını açıkladı.

Yargıç Meltem Dündar ise sanığı Başkan Ömer Güran ve heyet Üyesi Yargıç Gökhan Asafoğulları ile aynı hususları değerlendirerek suçlu bulup mahkûm ettiğini ancak ceza takdiri konusunda onlara katılmadığını belirterek, sanığı 6 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduğunu açıkladı. Ancak sanığın cezası oy çokluğu ile Başkan Ömer Güran ve Yargıç Gökhan Asafoğulları’nın belirlediği 3 yıl hapis cezası olarak belirlendi.

 
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Anahtar Kelimeler
YARALAMABıçaklamaTochukwu Valentine OkekeJoseph Chukuwa AgbiYakın Doğu Üniversitesi
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