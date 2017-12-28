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3 Yıl Hapis Yatacak

3 Yıl Hapis Yatacak

28 Aralık 2017 Perşembe 19:07
3 Yıl Hapis Yatacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz hafta yargılanarak mahkûm edilen sanık Salahi Çeribaşı hakkındaki ceza kararı da bugün açıklandı. Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer'den oluşan ağır ceza heyeti, oybirliğiyle sanığı 3 yıl hapis cezasına çarpıtırdı.

Sanık hakkında verilen kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı. Sağer, sanığın Alsancak bölgesinde bulunan eşinin erkek kardeşine ait evden 9 bin 500 TL değerindeki eşyaları çalıp, birden çok şahsa sattığını söyledi. Sağer, sanığın çaldığı su motorunu 800 TL’ye bir şahsa verdiğini, diğer eşyaları da sattığını ve 3 bin Dolar ile 6 bin TL para elde ettiğini kaydetti. Sanıktan eşyaları satın alanların polis olduğu için güvenip şüphelenmediklerini söylediklerini belirten Sağer, bir polisin görevinin huzuru, güvenliği sağlamak olduğunu ancak sanığın tam tersi bir davranış sergilediğini ifade etti. Yargıç Sağer, “Bir polis insanların can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Görevi bu olan bir polis memurunun suç işlemiş olması kabul edilemez” dedi. Sanığın işlemiş olduğu, “Ev açma, mülke tecavüz ve sirkat” suçlarının son 10 yılda 7 kez mahkemelerin gündemini en çok meşgul eden suçlardan ikinci sırada yer aldığını kaydeden Sağer, 2011 yılında ise bu suçların birinci sıraya çıktığını açıkladı. Sağer, sanık hakkında karar verirken tüm olguları değerlendirdiklerini, sanığın birden çok kişiyi mağdur etmesinin, 25 bin 390 TL değerinde eşya çalmış olmasının, polis olmasına ve görevi güvenliği sağlamasına rağmen suç işlemiş olmasının hakkında ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Sağer, sanığın sabıkasız oluşu, 45 yaşında ve bundan sonraki hayatını daha düzgün geçirme fırsatı bulunması faktörlerinin de hafifletici etken olarak ele aldıklarını kaydetti. Yargıç Sağer, üç davadan mahkûm edilen sanığı 3 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 28.12.2017 20:20
Anahtar Kelimeler:
Salahi ÇeribaşıHırsız
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