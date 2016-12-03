Polisiye Olaylar:
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14 Aralık 2016 Çarşamba 16:09

3 Ton Kaçak Et

3 Ton Kaçak Et
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3 Ton Kaçak Et

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

 Dilekkaya'da dün akşamüzeri tespit edilen kaçak etlerle ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Alaslan, Coşkun Alaslan, Mustafa Aydın, Gökhan Süzen ve Yunus Zorlukasap bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü 13 Aralık tarihinde saat 19.00 sıralarında, Dilekkaya'da, Mehmet Alaslan’a ait ağılda polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlı Mustafa Aydın'ın kullanımında bulunan araç içerisinde yaklaşık 3 ton olduğu düşünülen 25 adet bütün küçükbaş hayvan karkası ile kelleleri ve kutular içerisinde kemiksiz sığır eti bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada bahse konu etlerin zanlılar Mehmet Alaslan ve Coşkun Alaslan'ın yetkili makamdan izinsiz olarak Güney Kıbrıs’a geçerek birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye ithal ettiklerini ve Mustafa Aydın’ın kullanımındaki araca yüklendiğini belirtti. Polis memuru Şükrü Ömürlü ayrıca zanlı Mehmet Alaslan’ın kendisine ait traktör ile yine Güney Kıbrıs’a izinsiz geçerek oradan almış olduğu 1200 kg sert buğdayı yetkili makamdan izinsiz KKTC'ye ithal ettiğinin de tespit edildiğini ve konu buğdayların ağılında bulunup emare yapıldığını ifade etti. Polis olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların suç ortağı olduğu düşünülen zanlılar Gökhan Süzen ve Yunus Zorlukasap’ın da tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın henüz tamamlanmadığını ve zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.




 
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Mehmet Alaslançoşkun AlaslanMustafa AydınGökhan SüzenYunus ZorlukasapKaçak EtDilekkaya
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