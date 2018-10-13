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3 Pakistanlı askeri bölgede yakalandı

3 Pakistanlı askeri bölgede yakalandı

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:59
3 Pakistanlı askeri bölgede yakalandı

3 Pakistanlı askeri bölgede yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Köşklüçiftlik bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri gerecesi ile askerler tarafından yakalanan zanlılar Hafiz Muhammed Awais, Ana Ramzan ve Muhammed Bilal bugün Lefkoşa’da 1. Derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlılar Hafiz Muhammed Awais, Ana Ramzan ve Muhammed Bilal’in 13 Ekim tarihinde saat 01.30 raddelerinde Köşklüçiftlik Lefkoşa'da Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıği'na bağlı 3. Tabur 10. Bölük içerisinde Temas Hattına 200 metre mesafede yer alan nöbet bölgesinde KKTC'den GKRY'ye geçmeye çalıştıkları esnada suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gerek kamera görüntüleri olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hafiz Muhammed AwaisAna Ramzan Muhammed BilalAskeri Yasak Bölge
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