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29 Kasım 2017 Çarşamba 16:04

3 Kişi Tutuklandı

3 Kişi Tutuklandı

3 Kişi Tutuklandı
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POLİS, İKİ EVDE ARAMA YAPTI, 4 GRAMA YAKIN UYUŞTURUCU BULDU…3 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki evde arama yapan polis, 4 grama yakın uyuşturucu bularak yaşları 19 ile 29 arasında değişen 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa’da M.İ.I.’nın (E-26) evinde arama yapıldı.

Aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Evde misafir olan U.I.M.’nin (E-29) üzeri de arandı. Söz konusu kişinin üzerinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan polis dün Gazimağusa’da, M.A.A.A.’nın (E-19) evinde yaptığı aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 50 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. Söz konusu kişi tutuklandı.


 
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