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27 Nisan 2017 Perşembe 15:43

3 Kişi Tutuklandı

3 Kişi Tutuklandı
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ALSANCAK VE ALAYKÖY’DE UYUŞTURUCU… TOPLAM 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Alsancak’ta uyuşturucu madde tasarrufu ve ticareti suçuyla ilgili bir kişi; Alayköy’de ise evlerinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Alsancak Escape Plajı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, isminin baş harfleri J.U.O.(E-20) olan bir kişinin tasarrufunda yaklaşık 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunda inanılan madde, adı edilenin ikametgâhında yapılan aramada ise 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunda inanılan madde, 11 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1300 TL, 850 Euro ve 700 Amerikan Doları bulundu.

 
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