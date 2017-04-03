3 Kişi Tutuklandı

ALSANCAK VE ALAYKÖY’DE UYUŞTURUCU… TOPLAM 3 KİŞİ TUTUKLANDI



Alsancak’ta uyuşturucu madde tasarrufu ve ticareti suçuyla ilgili bir kişi; Alayköy’de ise evlerinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.Polisten verilen bilgiye göre, dün Alsancak Escape Plajı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, isminin baş harfleri J.U.O.(E-20) olan bir kişinin tasarrufunda yaklaşık 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunda inanılan madde, adı edilenin ikametgâhında yapılan aramada ise 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunda inanılan madde, 11 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1300 TL, 850 Euro ve 700 Amerikan Doları bulundu.