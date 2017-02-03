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3 Kişi Tutuklandı

Polisiye Olaylar:
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14 Şubat 2017 Salı 15:30

3 Kişi Tutuklandı

3 Kişi Tutuklandı
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UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, uyuşturucu tasarrufu suçundan üç kişiyi tutukladı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Girne Turizm Limanından KKTC'ye giriş yapan M.E.E. (E-19) üzerinde yaklaşık 4 gram, H.G.(E-44) üzerinde de 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Lapta’da ise İ.Ö. (E-29)’nün ikametgahında yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara izmariti ve yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.


 
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