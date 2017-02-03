3 Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI



Polis, uyuşturucu tasarrufu suçundan üç kişiyi tutukladı.Polisten verilen bilgiye göre, dün Girne Turizm Limanından KKTC'ye giriş yapan M.E.E. (E-19) üzerinde yaklaşık 4 gram, H.G.(E-44) üzerinde de 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.Lapta’da ise İ.Ö. (E-29)’nün ikametgahında yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara izmariti ve yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.