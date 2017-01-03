3 Kişi Tutuklandı

Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ne giriş yapmakta olan iki kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu ve 2 kişi de tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam KKTC’ye giriş yapmakta olan U.G. (E-34) ve C.G.’nin (E-34) üzerine Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, toplamda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.



Bu arada, Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye, kullanımındaki araçla giriş yapmakta olan C.K. (E-27) de uyuşturucudan tutuklandı.



Polisin yaptığı açıklamaya göre, C.K.’nin üzerinde ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Daha sonra, ikametgâhında yapılan aramada da 4 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücü, 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.





