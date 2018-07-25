3 kişi hırsızlıktan tutuklandı

24.07.2018 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren Supreme isimli markete giden H.Ö. (E-48), B.G. (E-41) ve E.C.(K-37) market içerisinden muhtelif markalardaki içki ve tütünleri çalmaya çalıştıkları sırada market çalışanları tarafından fark edilmeleri üzerine olay yerinden kaçmışlardır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.Ö. olay mahallinde, B.G. (E-41) ve E.C.(K-37) ise kullanımlarında bulunan araç ile Ercan kavşağında tespit edilerek tutuklanmışlardır. Söz konusu araçta yapılan aramada muhtelif markalarda 47 şişe alkollü içki ile 34 paket tütün bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yapılan soruşturmada bahse konu şahısların yine Girne’de faaliyet gösteren Starling isimli marketten 15 şişe muhtelif markalarda içkileri ve Erdener Marketten ise iki şişe alkollü içkiyi çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.