UYUŞTURUCU OLAYI İLERİ SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI



Polisin önceki gün Lefkoşa’da bir araçta ve evde yaptığı aramada ele geçirdiği uyuşturucu madde konusundaki ileri soruşturmasında, 3 kişinin daha tutuklandığı açıklandı.Aramada, A.Y.’nin (E-18) kullanımındaki araçta ve evinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuş ve zanlı tutuklanmıştı. Aynı soruşturma çerçevesinde H.T.’nin (E-30) üzerinde, aracında ve evindeki aramada da uyuşturucu madde bulunarak tutuklanmıştı.Polis Basın Bülteni’ne göre, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufuyla ilgili ileri soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı. Tutuklananların Ü.B. (K-21),C.T. (E-26) ve M.A. (K-21) olduğu belirtildi.M.A.’nın Girne’de kaldığı evde yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1.5 gram ağırlığında madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir metal öğütücü, toplam 3 tam ve 2 yarım MDMA içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 2 gram ağırlığında MDMA içerdiğine inanılan toz madde bulunarak emare alındı.