3 Kilo Uyuşturucu Soruşturması Sürüyor

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Tanzanya’dan KKTC’ye gönderilen bir bavulda İngiltere ‘de Heathrow Havalimanında yapılan kontrolde yaklaşık 3 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunması üzerine, İngiliz polisi ile KKTC polisinin başlatmış olduğu soruşturma kapsamında KKTC’de tespit edilerek tutuklanan zanlılar Abbas Kambiy, Arnold Likoko ve Rashid Siwa bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurunda bulunan zanlı Abbas Kambiy’e adına ülkesi olan Tanzanya’dan gönderilen bir bavulda 18 Ocak 2017 tarihinde Londra Heathrow Havalimanında yapılan kontrolde yaklaşık 3 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve İngiliz Polisinin zanlının ülkemizde olduğunu tespit etmesi üzerine KKTC polisi ile irtibata geçtiğini söyledi. Polis memuru Fadıl Metin meselenin Narkotik polisine bildirildiğini ve zanlı Abbas Kambiy’nin tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlılar Arnold Likoko ve Rashid Siwa’nın da tespit edilerek tutuklandığını ayrıca kendilerini suça bağlayıcı bir gönüllü ifade da verdiklerini ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün da poliste tutuklu kalmasına emir verdi.