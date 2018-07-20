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3 genç tutuklandı

Çarptıkları keçi yaşamını yitirdi

3 genç tutuklandı

Çarptıkları keçi yaşamını yitirdi

20 Temmuz 2018 Cuma 11:30
3 genç tutuklandı

19.07.2018 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Gaziköy ağıllar bölgesinde,  G.T.(E-22), İ.T.(E-14) ve H.T. (E-17) , Mehmet Ateş BEKAR'a ait şiro üzerinde takılı 12 voltluk aküyü ve Akın Yıldırım BEKAR'a ait ambar önünde bulunan su motoru dinamosunu çaldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca G.T. Ercan Havaalanı bölgesinde ovada otlayan Mahmut MODA’ya ait sürü içersine kullanımında bulunan araç ile girmesi neticesinde aracı ile bir keçiye çapması sonucu keçi yaşamını yitirmiştir. H.T. ve İ.T. tutuklanmış olup, G.T. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.  

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