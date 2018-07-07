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3 genç tutuklandı

3 genç tutuklandı

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:21
3 genç tutuklandı

06.07.2018 tarihinde, 21:30-22.30 saatleri arasında, Lavinium Sitesinde polis tarafından yapılan operasyonda, J.B.A. (E-25) ve B.T.O.’nun (E-24) kalmakta olduğu ikametgahta ve üzerilerinde yapılan aramada, J.B.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram ve ikametgahın salonunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içlerinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet sarma sigara ve B.T.O.’nun yatak odasında, içerisinde sigara kağıdına sarılı yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yine site içerisinde H.M.M. (E-21), ikametgahı’nda sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket suçunu işlediği tespit edilmiştir. Tüm zanlılar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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