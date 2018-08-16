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3 genç suçsuz oldukları için serbest kaldı

3 genç suçsuz oldukları için serbest kaldı

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:11
3 genç suçsuz oldukları için serbest kaldı

3 genç suçsuz oldukları için serbest kaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alagadi plajında dün denize giden ve çantalarını kaptıran Rus çiftin şikayeti üzerine tutuklanan S.İ., E.H., ve A.A., isimli üç gencin olayla bağlantıları olmadığı tespit edildi. bugün mahkemeye çıkartılarak aleyhlerinde bir günlük tutukluluk süresi alınan zanlılar, mahkemeye çıkarılmadan serbest kaldı.

Alagadi plajında meydana gelen hırsızlıkla ilgili Esentepe Karakolu’nda görevli polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Güneşlenmek için plaja giden Sergey Murashov isimli şikâyetçinin çantası henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından çalınırken, çanta içinde bulunan bayan el cüzdanı, 60 TL, 300 Euro, 200 Dolar, farklı markalarda iki cep telefonu, sürüş ehliyetleri, kimlik kartları, araba ve ev anahtarı bulunmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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