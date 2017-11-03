3 AY HAPİS YATACAK

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç'dan oluşan Lefkoşa Ağırceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay açıkladı. Kıdemli Yargıç Ulunay, sanığın, ithal ettiği uyuşturucu maddeyi sadece şahsi kullanımı için değil, dağıtımını da yapmasının sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Ulunay sanığın işlediği suçun 18 yıla kadar hapis cezası öngören, ciddi, vahim suçlardan olduğunu uyuşturucu suçlarının toplum huzurunu bozan insan sağlığını tehdit eden suç olduğunu belirterek sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlar ışığında oybirliği ile 3 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.