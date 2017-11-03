Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Kasım 2017 Salı 13:32

3 AY HAPİS YATACAK

Lefkoşa’da Güney Kıbrıs'tan ithal ettirdiği ve tasarrufunda bulunan 11 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Ümit Ertuğrul aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağırceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

3 AY HAPİS YATACAK
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa’da Güney Kıbrıs'tan ithal ettirdiği ve tasarrufunda bulunan 11 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Ümit Ertuğrul aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağırceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç'dan oluşan Lefkoşa Ağırceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay açıkladı. Kıdemli Yargıç Ulunay, sanığın, ithal ettiği uyuşturucu maddeyi sadece şahsi kullanımı için değil, dağıtımını da yapmasının sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Ulunay sanığın işlediği suçun 18 yıla kadar hapis cezası öngören, ciddi, vahim suçlardan olduğunu uyuşturucu suçlarının toplum huzurunu bozan insan sağlığını tehdit eden suç olduğunu belirterek sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlar ışığında oybirliği ile 3 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Ümit Ertuğrul3 Ay Hapis Yatacak
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇALINANLAR BULUNMADI ÇALINANLAR BULUNMADI
POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER
Serbest Liman'da Hırsızlık Serbest Liman'da Hırsızlık
3 Kişi Tutuklandı 3 Kişi Tutuklandı
ZEHİR TACİRİ 15 YIL YEDİ ZEHİR TACİRİ 15 YIL YEDİ
ÜRDÜNLÜ CEZAEVİNE GİTTİ! ÜRDÜNLÜ CEZAEVİNE GİTTİ!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

ÇALINANLAR BULUNMADI
Girne’de yaşlı bir kadını kandırıp 25 bin Sterlin nakit para ve 250 bin TL değerinde mücevherlerini...

Haberi Oku