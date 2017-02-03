3 Ay Hapis Yatacak

3 ay hapis cezasına çarptırıldı...



İran’da İslam dininden Hristiyan dinine geçtiği için yargılanan ve aleyhine kesinleşmiş olan 16 yıl hapis cezasından kaçmak için 2016 yılı içerisinde sahte pasaportla KKTC’ye gelen sanık Sina Esmailpoor Rodsari dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. “Sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme”, “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahtekarlıkla kayıt temin etme” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Rodsari, 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.İran vatandaşı olan sanık Sina Esmailpoor Rodsari, 2015 yılı içerisinde İslam dininden vazgeçerek Hristiyan dinini benimsemiş ve İran mevzuatına göre suç olan bu eyleminden ötürü 16 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Ülkesinde 16 yıl hapis cezasına mahkum edilen sanık Rodsari bunun üzerine Türkiye’ye kaçarak bir başkasının adına düzenlenmiş İran pasaportu ile Fransız pasaportunu temin etmişti. Sanık Rodsari, 7 Aralık 2016 tarihinde ise sahte İran pasaportunu Türkiye’den KKTC’ye giriş yaptığı sırada Girne Turizm Limanında görevli muhaceret memuruna ibraz ederek KKTC’ye giriş yapmıştı. 12 Aralık 2016 tarihinde Güney Kıbrıs’a geçmek için Akyar Kara Giriş Kapısına giden ve başkasının adına düzenlenmiş sahte İran pasaportunu görevli muhaceret memuruna vererek Güney Kıbrıs’a geçen sanık Rodsari, ayni tarihte bu kez Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçmek için Beyarmudu Kara Giriş Kapısına gelmiş ve bu kez de başkasının adına düzenlenmiş Fransız pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz etmişti. Görevli muhaceret memurunun konu pasaportun sahte olduğundan şüphelenmesi üzerine yaptığı kontrolde Siyasi Şube tarafından sanık hakkında çekilen mesajı görmüş ve durumu polise bildirmişti. Yapılan tahkikat kapsamında sanığın tasarrufunda bulunan pasaportlarda yapılan incelemelerde başkasının adına düzenlenmiş olan İran pasaportunun orjinal olmakla birlikte bilgiler kısmında oynama yapılması suretiyle sahtelendiği, Fransız pasaportunun ise üzerinde herhangi bir müdahalede bulunulmadığı ve orjinal olduğu tespit edilmişti”Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Murat Soytaç, sanık Sina Esmailpoor Rodsari’yi aleyine getirilen davalardan suçlu bulunarak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanık Rodsari’nin mahkum olduğu suçun “Sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme” suçu olduğunu belirten Soytaç, bu suç türünün ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu ifade etti. Soytaç, muhaceret kayıtlarının gerçeği yansıtmaması kamu güvenliğini zaafiyete uğrattığı gibi toplumsal hayatta da zarara sebebiyet verdiğini belirterek, sanığın Müslüman bir kimse olmasına rağmen daha sonra bu inancından vazgeçerek kendisine daha yakın ve daha uygun olduğunu düşündüğü Hristiyan dinine inanmaya başladığını ve bu yönde bir tercihte bulunduğunu açıkladı. Sanığın bu hareketinin İran’da suç olması nedeniyle aleyhinde 16 yıl mahkumiyet kararı verildiğini dile getiren Soytaç, ülkemizde herkesin dini inanç ve kanaat özgürlüğünün anayasa tarafından güvence altına alındığını, kimsenin ibadete, dinsel ayin ve törenlere katılmaya zorlanamayacağının altını çizdi. Soytaç, İran ceza mevzuatı ve sisteminin bu mahkemenin yetki ve kapsamı dışında olduğunu ve bununla birlikte bir insanın Müslüman inancından vazgeçerek Hristiyan inancını benimsemesinden dolayı mahkum olmasının KKTC mevzuatı bakımından korumaya alınan bir düzenleme olmadığını belirtti. İran’da aleyhinde verilen fahiş hapis cezasından kaçabilmek amacıyla konu suçları işleyen sanık Sina Esmailpoor Rodsari’ye takdir edilecek en uygun ve adil cezanın hürriyeti bağlayıcı ceza olduğunu belirten Soytaç, sanığı 3 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.Yenidüzen