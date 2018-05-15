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3 ay hapis yatacak

Girne’de 2017 yılında görüşmesine izin vermediği gerekçesi ile sözlüsünün dedesinin evine giderek, yaşlı adama yumruk atıp burnunu kırıp, protez dişlerine zarar veren Doğuş Şengül aleyhindeki dava karara bağlandı.

3 ay hapis yatacak

Girne’de 2017 yılında görüşmesine izin vermediği gerekçesi ile sözlüsünün dedesinin evine giderek, yaşlı adama yumruk atıp burnunu kırıp, protez dişlerine zarar veren Doğuş Şengül aleyhindeki dava karara bağlandı.

15 Mayıs 2018 Salı 18:07
3 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de 2017 yılında görüşmesine izin vermediği gerekçesi ile sözlüsünün dedesinin evine giderek, yaşlı adama yumruk atıp burnunu kırıp, protez dişlerine zarar veren Doğuş Şengül aleyhindeki dava karara bağlandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Temay Sağer’den oluşan

Girne Ağır Ceza mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Sağer açıkladı. Sağer, sanık Şengül’ün yargılandığı “Vahim zarar”, “Ciddi darp” ve “Yaralama” suçlarının ciddi hapislik cezası gerektiren suçlar olduğuna vurgu yaptı. Anayasada herkesin barış, huzur içinde yaşamaya sahip olduğuna vurgu yapan Sağer, KKTC’nin bir hukuk devletini olduğunu ve kimsenin kimseyi cezalandırma hakkı olmadığına değindi. “Vahim zarar”, “Ciddi darp” ve “Yaralama” suçlarında müştekinin ifadesinin önemli olduğunu belirten Sağer, müştekinin şikâyetinden vazgeçmediği ve Şengül’ü affetmediğini anımsatarak kararda bu olgunun dikkate alındığını söyledi.

Yargıç Temay Sağer, heyetin oy birliği aldığı kararda Şengül’ün yaşlı ve savunmasız birine karşı yaptığı saldırının kararda ağırlaştırıcı faktör olduğuna değindi. Müştekiyi kendi evinde darp ederek, hastanede saatlerce tedavi görmesine ve kırılan burnu nedeniyle günlerce ıstırap çekmesine neden olan Şengül’ün 8 aylık asker olduğunu ifade eden Sağer, Doğuş Şengül’ü 3 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Doğuş ŞengülDarpYumrukBurnunuKırdı
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