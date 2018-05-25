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3 araç trafikten men edildi

Gazimağusa'da..

3 araç trafikten men edildi

Gazimağusa'da..

25 Mayıs 2018 Cuma 14:46
3 araç trafikten men edildi

24.05.2018 tarihinde, 16:00-20:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edilmiş olup, yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam sekiz kişi  tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 340 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 77 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

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