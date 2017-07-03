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14 Temmuz 2017 Cuma 07:51

3 Ağıldan Hayvan Hırsızlığı

Çeşitli bölgelerden 3 ağıldan 26 hayvanın çalınmasıyla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

3 Ağıldan Hayvan Hırsızlığı
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ZANLI OLARAK GÖRÜLEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çeşitli bölgelerden 3 ağıldan 26 hayvanın çalınmasıyla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, 2-7 Temmuz tarihleri arasında, Yuvacık’ta Kenan Özerman’a ait ağıldan İsrail ve melez cinsi 8 koyun, Yeşilyurt’ta, Derviş Yılmaz Şehitzade’ye ait ağıldan 10 kuzu ve Yılmazköy -Şirinevler Anayolu üzerinde bulunan Ahmet Aziz Yasakcı’ya ait ağıldan da 8 adet sakız-melez cinsi erkek kuzu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.B.(E-24) ve H.Ö.(E-23) tespit edilerek tutuklandı.


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