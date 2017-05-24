Polisiye Olaylar:
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08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34

24 Yaşındaki Genç Yoğun Bakımda

8 kişi tutuklandı

24 Yaşındaki Genç Yoğun Bakımda
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU VE VAHİM ZARAR

Gazimağusa’da dün gece Barka James Medugu (E-24) bir apartman dairesinin, 4.5 metre yükseklikteki yatak odası penceresinden, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı düştü. Ağır yaralanan Meduguı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden sonra nöroloji yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olay sırasında bahse konu ikametgahta bulunan ve isimlerinin baş harfleri C.M.(E-21), D.G.A.O.(E-21), C.H. (E-21), H.F.S.C. (K-25), Y.S.T. (E-27), S.K. (K-20), D.D.Y.(E-22) ve A.M.S. (E-21) olan sekiz kişi şüpheli olarak tutuklandı.

Şüpheli olarak tutuklanan D.D.Y’nin üzerinde yaklaşık 20 miligram ağırlığında “sentetik cannabionid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Aynı maddeden 1 gram da şüphelilerin bulunduğu evde ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor. 
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