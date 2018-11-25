24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

25.11.2014 tarihinde, saat 03.45 sıralarında, Lefkoşa da, Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji servisinde 20.11.2018 tarihinden beri beyin damarları tıkanıklığı ile ilgili olarak tedavi görmekte olan Temitayo ADIGÜN (E-24-Nijerya) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirmiştir. Konu şahsın cesedi, otopsi maksatları için Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna yerleştirilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.



