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26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:59

23 Yıl Sonra Seri Yargılama

23 Yıl Sonra Seri Yargılama
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Ülkemizden 23 yıl önce yani 11 Kasım 1994 tarihinde başkasına ait pasaport ile çıkış yaparak suç işleyen ve İngiltere’ye giden sanık Abuzer Bozat önceki gün Güney Kıbrıs’tan ülkemize Beyarmudu sınır kapısından yasal olarak giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklandı.

Polis memuru Ömer Can tarafından mahkemeye çıkarılan sanık, aradan geçen 23 yıllık sürede göz önünde tutularak polis tarafından mağdur olmaması için davası hazırlandı ve Savcı Atilla Enver Etkin’inde onaylaması ile dün hızlı bir şekilde yargılanması sağlandı.

Yargıç Cenkay İnan huzurunda “Başkasının kimliğine bürünme ve sahtekârlıkla kayıt temini” suçlarından itham edilen sanık Abuzer Bozat aleyhindeki davaları kabul ederek davasını bitirdi. Sanık aleyhindeki kararı açıklayan Yargıç İnan suçu işlediği tarihe bakıldığında aradan 23 yıl geçtiğinin görüldüğünü, bu süre zarfında yurtdışında bir hayat kurduğunu ve evlendiğini dikkate alarak sanığa takdir edilecek cezanın hapis cezası dışında bir ceza olması durumunda kamu menfaatinin zarar görmeyeceğini belirtti.

Yargıç Cenkay İnan sanığı suçlu bulup mahkûm ettiği davalardan 2 bin TL para cezası ile cezalandırmayı uygun bulduğunu açıkladı. Yargıç ayrıca sanığın 5 yıl süre ile sulh ve sükûnu koruyacağına dair suç işlemeyeceğine ve iyi ahlak sahibi olacağına dair 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına karar verdi.
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23 Yıl Sonra Seri Yargılama
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