22 YAŞINDA BİR GENÇ TUTUKLANDI!

Gazimağusa’da dün 2 gram uyuşturucu madde tasarrufu nedeniyle bir isminin baş harfleri K.H.G.(E-22) olan bir kişi tutuklandı.Bahse konu şahıs üzerinde bulunan maddenin, “sentetik cannabionid” türü uyuşturucu olduğuna inanılıyor. Soruşturma devam ediyor.

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