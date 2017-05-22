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08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:29

22 YAŞINDA BİR GENÇ TUTUKLANDI!

22 YAŞINDA BİR GENÇ TUTUKLANDI!
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UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Gazimağusa’da dün 2 gram uyuşturucu madde tasarrufu nedeniyle bir isminin baş harfleri K.H.G.(E-22) olan bir kişi tutuklandı.Bahse konu şahıs üzerinde bulunan maddenin, “sentetik cannabionid”  türü uyuşturucu olduğuna inanılıyor. Soruşturma devam ediyor.  
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22 YAŞINDA BİR GENÇ TUTUKLANDI!
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