Polisiye Olaylar:
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28 Aralık 2016 Çarşamba 13:47

22 kişiye ceza kesildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı bölgelerde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş kontrolleri yapıldı.

22 kişiye ceza kesildi
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22 kişiye ceza kesildi

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER


Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı bölgelerde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş kontrolleri yapıldı.







Polis ekiplerinin 28 Aralık tarihinde saat 10.00 – 12.00 saatleri arasında “ Yakın Doğu Bulvarı, Lefkoşa-Mağusa Anayolu (Hocaoğlu Petrol yakınları) ve Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi” üzerinde gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 200 motorlu aracın kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 22 kişi aleyhine yasal işlem yapıldığı aldığımız bilgiler arasında

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