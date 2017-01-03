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Polisiye Olaylar:
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03 Ocak 2017 Salı 15:19

2017’ye Kötü Başladı

2017'ye Kötü Başladı
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2017’ye Kötü Başladı
Ev açma ve sirkat suçu ile bir ayı aşkın süredir aranmakta olan Ali Yenier, yeni yılın ilk gününde KKTC’ye dönüş yaptığı esnada tutuklandı

Gazimağusa’da 18 Kasım 2016 tarihinde ev açma ve sirkat suçunu işlediği iddiası ile polis tarafından aranmakta olan Ali Yenier isimli zanlı, Lefkoşa’dan KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada muhaceret memuru tarafından farkedilmesi üzerine yakayı ele verdi. Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Löğmen Yücetürk, 18 Kasım 2016 tarihinde, saat 17.00 ile 23.55 saatleri arasında Nursal Hayhowa isimli şahsın ikametgahıan girilerek bin 500 TL nakit para ile 26 adet ziynet eşyasının sirkat edildiğini ve mesele ile ilgili olarak Süleyman Gülmez isimli zanlının, konu ziynet eşyalarından 2 adet yüzüğü bozdurduğu esnada tespit edilerek tutuklandığını anımsattı. Süleyman Gülmez’in, vermiş olduğu ifadede konu ziynet eşyalarını zanlı Ali Yenier’den aldığını söylemesinin üzerine, zanlının arandığını ve yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiğini anlatan Yücetürk, 1 Ocak 2017 tarihinde zanlının Lefkoşa’dan KKTC’ye giriş yapmak üzere olduğu esnada tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Annesinden öğrenmiş
Zanlının iddia edilen suçu işlemediğini ve konu suçun işlendiğini annesi ile gazetelerden öğrendiğini ileri sürdüğünü ve suçun işlendiği tarihte Güney Kıbrıs’ta olduğunu iddia ettiğini anlatan Yücetürk, zanlının iddialarının araştırılacağını ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini belirterek, mahkemeden zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Serhan Bundak bu süreyi 2 gün ile sınırlandırdı. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.


Diyalog
 
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