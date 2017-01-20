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03 Ocak 2017 Salı 13:40

20 HAPA 3 AY HAPİS

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20 HAPA 3 AY HAPİS
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20 HAPA 3 AY HAPİS


EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER


Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki 20 adet mdma türü uyuşturucu haplar ile 16 Kasım 2016 tarihinde giriş yapmak isterken yakalanan sanık Tarık Bulut aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunup mahkum edilen sanık aleyhindeki kararı Başkan Ömer Güran açıkladı. Başkan Güran sanığın aleyhine ve lehine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu, belirterek bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşılamayacağını belirti. Başkan Ömer Güran sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını, lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi. Güran mahkeme huzurunda sunulan emareler ve beyanlar ışığında sanığı KKTC’ye uyuşturucu madde getirmenin suç olduğunu bilmesine rağmen kilotu içine sakladığı hapları ülkeye sokmasınıda değerlendirdikten sonra, suçlu bulup mahkum ettikleri 20 adet MDMA türü uyuşturucu hap ithal ve tasarruf suçlarından 3 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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