20 adet hapa 1 ay hapis

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan sanık Tarık Bulut aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

20 adet hap a 1 ay hapis

EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan sanık Tarık Bulut aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunup mahkûm edilen sanık aleyhindeki kararı Başkan Güran açıkladı. Güran sanığın lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşılamayacağının altını çizdi. Başkan Ömer Güran sanığa verilecek cezanın hapislik cezası dışında bir ceza olamayacağını belirterek suçlu bulup mahkum ettikleri kanunsuz uyuşturucu madde 20 adet MDMA türü uyuşturucu hap ithal ve tasarruf suçlarından 1 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.