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27 Kasım 2017 Pazartesi 15:59

2 Yıl Hapis Yatacak

2 Yıl Hapis Yatacak
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35 gram Kokain ithaline 2 yıl hapis cezası

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Nisan ayında Narkotik ekiplerinin Girne’de bir otel odasında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 gram Kokain ile suçüstü yakalanan ve yapılan sorgulamada uyuşturucu maddeyi 35 gram olarak ülkeye ithal ettiği tespit edilen sanık Andrejs Sprogis aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Ulunay açıkladı. Ulunay kararda 47 yaşındaki Litvanya uyruklu Andrejs Sprogis’in Nisan ayında Girne’de kalmakta olduğu odada yapılan aramada 24 gram kokain ele geçirildiğini ve yapılan sorgulamada Sprogis’in kokaini 21 Nisan tarihinde 35 gram olarak Güney’den ithal ettiğini anımsattı.

Kıdemli Yargıç, sanığın yargılandığı suçun 18 yıla kadar hapislik öngördüğüne vurgu yaparak, Sprogis’in ithal ve tasarrufunda bulundurduğu kokain’in uyuşturucu türleri arasında en zararlısı ve en tehlikelisi olduğuna dikkat çekti. Kıdemli Yargıç, sanığın dava konusu 35 gram kokaini kişisel kullanımı için ithal etmiş olsa dahi miktarın çok fazla olduğuna dikkati çekerek kararda miktarın etkili olduğunu belirterek sanığı oy birliği ile uyuşturucu madde kokain “ithal ve tasarruf” suçlarından oy birliği ile 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

 
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Anahtar Kelimeler
UyuşturucuAndrejs Sprogis24 Gram Kokain
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