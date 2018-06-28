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2 yıl hapis yatacak

2 yıl hapis yatacak

28 Haziran 2018 Perşembe 16:55
2 yıl hapis yatacak

DEMİROK'a 2 YIL HAPİS CEZASI

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Marmara bölgesinde faaliyet gösteren Marmara Kebap isimli işyerini alacağını ödemediği gerekçesi ile kundaklayan Fuat Demirok bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 2 yıl hapse mahkum edildi. Başkan Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Ulunay okudu. Kasten yangın çıkarma, eşyaları ateşe verme, bina açma ve sirkat” suçlarından yargılanan sanığın işlediği suçların toplum huzurunu bozan şuçlar olduğunu kaydeden Ulunay, sanığın mahkum olduğu dört davanın toplumda giderek yaygınlaştığını, bu tür suçların kamu huzurunu bozduğunu ifade etti.

Sanığın parasını alamadığı gerekçesiyle restoranım kundakladığını söylediğini kaydeden Ulunay, sanığın işlediği suçtan dolayı işyerinde 16 bin 640 TL maddi zarar oluştuğunu ve bu zararın da tazmin edilmediğini kaydetti.Sanığın daha önceden işyerinde çalıştığı için anahtarın yerini bildiğini ve kapıyı açıp içeri girdikten sonra diz üstü bilgisayar ile işyerine ait ajandayı çaldığını belirten Ulunay, sanığın birçok ciddi suçu ardışık olarak işlediğini dile getirdi. Sanığın olaydan sonra polise giderek teslim olduğunu, 17 Nisan 2018 tarihinden beridir cezaevinde yargılanmayı beklediğini ve bunların sanık lehine hafifletici etkenler olarak değerlendirdiklerini kaydeden Ulunay, sanığın yargılandığı, “Kasten yangın çıkarma, eşyaları ateşe verme, bina açma ve sirkat” suçlarından mahkum ettiklerini söyledi. Ulunay, bu suçlardan mahkum edilen sanığı 2 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara KebapFuat DemirokKundaklama
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