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2 yıl hapis yatacak

2 yıl hapis yatacak

26 Haziran 2018 Salı 20:01
2 yıl hapis yatacak

Ergün'e 2 Yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


KKTC’ye turist olarak gelen ve kaldığı otelin odasında yapılan aramada 7.65 tabanca ile yakalanan Onur Ergün aleyhindeki dava bugün karara bağlandı. “Kanunsuz ateşli silah” tasarrufu ve “ Kanunsuz silah taşıma” suçlarından Mart ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan Onur Ergün 2 yıl hapse mahkûm edildi.

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Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in baktığı davada oy birliği ile alınan kararı mahkeme başkanı Fadıl Aksun açıkladı.

KKTC’de son yıllarda artan suçlar arasında yer alan ‘Tabanca’ taşıma suçlarının giderek yaygınlaştığını ifade eden Aksun, Onur Ergün’ün yargılandığı suçların ağır hapislik içeren suçlar olduğuna dikkati çekti.

Ergün’ün suçu işlemeden kısa bir süre önce adaya ‘Turist’ olarak giriş yaptığına vurgu yapan Aksun, Ergün’ün parkta bulduğu silahı polise vermeyerek kaldığı otelin odasına saklandığına ve suç işlediğine değindi.

Artan kriminal olaylara da vurgu yapan Aksun, ülkede silahlara yönelik artış olduğunu ve bu tür suçların toplumda büyük oranda huzursuzluk yarattığına değindi.

Mahkeme başkanı, oy birliği ile alınan kararda Onur Ergün’ü işlediği suçlardan 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Onur ErgünTabanca
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