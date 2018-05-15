2 şişe içki için yandılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de müşteri olarak girdikleri Real 1 isimli marketten 2 şişelü içki çalan zanlılar 22 yaşındaki, 22 yaşındakiile 22 yaşındakitutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Varol olayla ilgili bulguları aktardı. Varol, zanlılar Ahmed Ashraf Ali Mahmoud Elbashandy, Abdulkader Afissi ve Saeed Sofian Saeed Altorkomany’nin 9 Mayıs tarihinde, 22.00 – 22.15 saatleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren “Real-1” isimli markete müşteri olarak girdiklerini ve market içinden aldıkları iki şişe viskiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Zanlıların tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiklerini söyleyen polis memuru Varol zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru İbrahim Varol zanlıların öğrenci olduklarını ve davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu’nun, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanıp, 20’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları ve 1000 TL’lik nakdi teminat karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi.

Mahkemenin uygun gördüğü 1000 TL’lik nakdi teminat şartını yerine getiremeyen zanlılar 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.