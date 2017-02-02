2 Kişiyi Yakaladı



Kuzey Kıbrıs’a uyuşturucu getirenlerin korkulu rüyası haline gelen narkotiğin dedektör köpeği Cindy geçtiğimiz hafta sonu yine iş başındaydı. Ercan Havaalanından, KKTC'ye tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile giriş yapacağını zanneden zanlılar Menderes Ekşi ve Naji Hemadi narkotik detektör köpeği Cindy’nin markajına takıldı. Ercan’da polis tarafından tutuklanan zanlılar dün de Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, zanlılar Menderes Ekşi ve Naji Hemadi’nin 18 Şubat tarihinde saat 20.15’ Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiklerini ve üzerlerinde yapılan aramada zanlı Ekşi’nin üzerinde 3 gram zanlı Hemadi’nin 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.Diyalog