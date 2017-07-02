Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Temmuz 2017 Salı 14:01

2 Kasa Kola Çaldılar

2 Kasa Kola Çaldılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

 Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarket önünde iade amacı ile bırakılan kolaları çalan zanlılar İbrahem Abbas ve Maria Yakobchuk tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlılar İbrahem Abbas ve Maria Yakobchuk’un 9 Temmuz tarihinde saat 01.37 raddelerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarket önünde iade amacı ile bırakılan 2 kasa toplamda 19 adet 1litrelik kolayı bulundukları yerden alarak çaldıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak alınan şikâyet üzerine kamera kayıtlarının incelendiğini ve zanlıların tespit edildiğini belirtti. Polis memuru Kulle zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini söz konusu kolaların tasarruflarında bulunarak emare yapıldığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davlarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile öğrenci oluşlarını da göz önünde tutarak yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri ve 500’er TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
2 Kasa Kola çaldılar
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seks Fantezisi Kanlı Bitti Seks Fantezisi Kanlı Bitti
Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak
Evinde Kadın Satan Kişi Yakalandı Evinde Kadın Satan Kişi Yakalandı
1 Kilo Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı 1 Kilo Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı
45 Gün Cezaevinde Bekleyecek 45 Gün Cezaevinde Bekleyecek
Cinayet Soruşturması Sürüyor Cinayet Soruşturması Sürüyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Seks Fantezisi Kanlı Bitti
Suç aleti bulunamadı

Haberi Oku