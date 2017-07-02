2 Kasa Kola çaldılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlılar İbrahem Abbas ve Maria Yakobchuk’un 9 Temmuz tarihinde saat 01.37 raddelerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarket önünde iade amacı ile bırakılan 2 kasa toplamda 19 adet 1litrelik kolayı bulundukları yerden alarak çaldıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak alınan şikâyet üzerine kamera kayıtlarının incelendiğini ve zanlıların tespit edildiğini belirtti. Polis memuru Kulle zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini söz konusu kolaların tasarruflarında bulunarak emare yapıldığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davlarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile öğrenci oluşlarını da göz önünde tutarak yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri ve 500’er TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.