2 güvenlik tutuklandı, 1 güvenlik aranıyor

Diyetisyeni darp edenler tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy'de faaliyet gösteren “” isimli mekânın giriş kısmında, görevliler ile diskoya terlik ile girmek isteyen Türkiye’nin ünlü Diyetisyeni İlter Faik Kaya ile aralarında çıkan tartışma sonucunda Kaya’yı ciddi bir şekilde darp edip burnunu kırarak vahim zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Yasin Çaktu ve Halil Işık’ın bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli olayın 14 Haziran tarihinde saat 03.00 sıralarında Çatalköy’de faaliyet gösteren “Cage Club” isimli eğlence mekânında meydana geldiğini anlattı. Polis memuru Kader Çamlıbelli, diskonun giriş kısmında olayla ilgili aranmakta olan Hüseyin Arı ile birlikte zanlılar Yasin Çaktu ve Halil Işık’ın diskoya terlik ile girmek isteyen İlter Faik Kaya’nın yüzüne yumruk atarak tekmeledikten sonra burnunun kırılmasına neden olduklarını kaydetti. Çamlıbelli, kavga esnasında olayı anlamaya çalışan müştekinin eşinin de güvenlikler tarafından tokatlandığını söyledi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, kısa sürede zanlılar Çaktu ve Işık’ın tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Çamlıbelli, 2 kişinin henüz yakalanmadığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadelerin olduğunu kaydeden Çamlıbelli, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti için 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.