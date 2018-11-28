2 gün daha tutuklular

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Kamil Yıldırım, Erdal Leblebicioğlu ve Nurullah Kemal Akgün bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Kamil Yıldırım’ın kullanımında bulunan aracın durudurulmak istediğini ancak zanlının durmayarak trafikde tehlike arz edecek şekilde kaçtığını söyledi. Polis takip edilen zanlıların Girne merkezde polis arabası ile önleri kesilerek durdurulduğunu ve araçtan inerek kaçmaya çalıştıkları esnada makul güç kullanılarak tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru Atabek araçta yapılan aramada 6 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlılar Kamil Yıldırım, Erdal Leblebicioğlu ve Nurullah Kemal Akgün’ün tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru İbrahim Atabek mesele ile ilgili yapılan ileri soruşturmada 27 Eylül tarihinde Güzelyurt’ta ve 23 Kasım tarihinde Girne'de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meseleleri ile bağlantılı olarak aranmakta olan zanlı Ömer Ali Karakaya’nın Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis zanlı Karakaya’nın ikametgahına gerçekleştirilen operasyonda polisi fark eden ve konu evde Karakaya ile birlikte kalan zanlı Aynur Kurtoğlu’nun polisi fark etmesi üzerine tasarufunda bulunan yaklaşık 4 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi halı üzerine dökmeye çalışırken suçüstü yakalandığını aktardı. Polis ev içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 5580 TL ve 80 euro para bulunarak emare yapıldığınıda mahkemeye beyan etti. Polis memuru İbrahim Atabek mesele ile ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, maddelerin analize gönderildiğini, suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığını ve telefon dökümlerinin inceleneceğini belirterek, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.