2 Genç Uyuşturucu Nedeniyle Tutuklandı



Bu arada Lefkoşa’da Surlariçi Bölgesi’nde dün şüpheli görülen T.Y.’nin (E-17) üzerinde polis tarafından yapılan aramada içinde “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan elle sarılmış sigara bulundu.



Meseleyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, C.D.D.’nin (E-21) aracında da arama yapıldı. Araçta “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntılarına rastlandı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.