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2 bin TL para cezasına mahkum edildi

2 bin TL para cezasına mahkum edildi

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:34
2 bin TL para cezasına mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da faaliyet gösteren bir markette Özgün İnce’ye ait çanta ile içerisindeki 2 adet cep telefonunu sirkat eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı Loukas Mougkourou bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı…

Mağusa’da faaliyet gösteren bir süpermarkette 1 Ekim 2018 tarihinde müşteri olarak bulunduğu sırada Özgün İnce’ye ait çanta ile içerisindeki 2 adet cep telefonunu sirkat eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı Loukas Mougkourou bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı. “Sirkat” suçundan yargılanarak suçlu bulunan sanık Mougkourou 2 bin TL para cezasına mahkum edildi.

Anahtar Kelimeler:
Özgün İnceLoukas MougkourouCep Telefonuçaldı
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