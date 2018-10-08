Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da faaliyet gösteren bir markette Özgün İnce’ye ait çanta ile içerisindeki 2 adet cep telefonunu sirkat eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı Loukas Mougkourou bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı…

Mağusa’da faaliyet gösteren bir süpermarkette 1 Ekim 2018 tarihinde müşteri olarak bulunduğu sırada Özgün İnce’ye ait çanta ile içerisindeki 2 adet cep telefonunu sirkat eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı Loukas Mougkourou bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı. “Sirkat” suçundan yargılanarak suçlu bulunan sanık Mougkourou 2 bin TL para cezasına mahkum edildi.