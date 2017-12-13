2 BİN 750 TL İÇİN TUTUKLANDI!

Girne’de ‘Kaşgar’ isimli markette bir yıldır kasiyer olarak çalışan Eşref Çetin, Eylül-Aralık ayları arasında kasadan iki bin 750 TL çaldığı iddiası ile şikâyet üzerine tutuklandı.

Yapılan sorgulamada işlediği suçu kabul eden zanlı Çetin, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın yeni olduğuna dikkati çekerek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

“Miktar artabilir”

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlı Eşref Çetin’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlının bir yıldır Kaşgar Market isimli iş yerinde kasiyer olarak çalıştığını söyledi.

Özmüezzin, işletmecinin şikayeti üzerine iş yerinde inceleme yapıldığını ve Eylül-Aralık ayları arasında zanlının iki bin 750 TL nakit parayı çaldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Market kamera görüntülerinin incelendiğini ifade eden polis, miktarın artabileceğine değinerek zanlının bir gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini kaydetti.

Özmüezzin, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Havadis