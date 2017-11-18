18 Ay Hapis Yatacak

Barbali’ye 18 Ay Hapis Cezası



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıBaşkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında heyet sanığı suçlu bulup mahkûm etti. Mahkeme heyetinin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç kararda sanığın lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde suçunun yaygın ve toplumu endişe içine düşüren suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.Yargıç Murat Soytaç sanığın işlemiş olduğu suçu incelemek gerekirse yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini, oradan temin etmiş olduğu uyuşturucu maddeleri aracına gizleyerek yine yasa dışı yollardan ülkeye ithal etmeye çalışmasının hiçbir hafifletici yanı olmadığını belirtti. Yargıç Murat Soytaç huzurunda bulunan tüm emareler ve olgular ışığında sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri 56 gram hintkeneviri ve 20 gram kokain türü uyuşturucu madde ithali suçundan 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.