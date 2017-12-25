Ressan 18 Ay Hapis Yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 17 Ocak 2015 tarihinde meydana gelen trafik kazasında motosikletinde yolcu olarak bulunan Göksel Barkut’un düşerek ağır yaralanması ile ilgili olarak yargılanmayı bekleyen sanık Cemal Ressan aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna açıkladı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar sanık Cemal Ressan’ı aleyhine getirilen 10 davadan suçlu bulup mahkûm etti. Reynar sanığın Kaza yapma, ehliyetsiz, tehlikeli, kayıtsız, plakasız, sigortasız, muayenesiz, seyrüsefer siz, fazla yolcu ile araç sürme olmak üzere 10 davadan yargılandığını ve aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunup mahkûm edildiğini söyledi. Kıdemli Yargıç kaza sonucunda motorda yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Göksel Barkut’un halen daha bitkisel hayatta yaşam sürdüğünü belirterek davanın gecikmesinin sebebinin bu husus olduğunu belirtti. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar sanığın yargılandığı davalar içerisinde en yüksek cezasının 2 yıla kadar hapislik öngördüğünü bu nedenle söz konusu suçlara öngörülen cezaların gözden geçirilip artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanığı yargılandığı davalardan 18 ay hapis cezasına çarptırmayı adil ve uygun gördüğünü açıkladı.