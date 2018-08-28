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1700 adet uyuşturucu hap soruşturması

1700 adet uyuşturucu hap soruşturması

28 Ağustos 2018 Salı 17:23
1700 adet uyuşturucu hap soruşturması

1700 adet uyuşturucu hap soruşturması

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de dün gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Serkan Akgün ve Hasret Şen tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam 28 Ağustos 2018 tarihinde, saat 00.10 sıralarında, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda zanlı Serkan Akgün’ün tasarrufunda 100 tane uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındığını söyledi.

“İthal ettiklerini itiraf ettikler”

Polis, zanlı Serkan Akgün’ün, Hasret Şenile birlikte kaldıkları ikametgahta ise yapılan aramada 737 adet hap daha bulunarak emare alındığını belritti. Polis çavuşu Karam, hapları zanlıların 19 Haziran 2018 tarihinde 1700 adet olarak Ercan Havalimanı’ndan ithal ettiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

“Birçok Kişiye Sattılar”

Karam, zanlıların hapların 863 tanesini ismi tespit edilen ve edilemeyen birçok kişiye sattıklarının belirlendiğini belirterek aranan şahısların olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Serkan Akgün Hasret ŞenUyuşturucu Hap
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