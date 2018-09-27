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1644 kilo kaçak et

1644 kilo kaçak et

27 Eylül 2018 Perşembe 17:11
1644 kilo kaçak et

1644 kilo kaçak et

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı operasyon sonucu 1644 Kilo kaçak et ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Erkut Latif ve Ö.L tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper, Mahkemede yeminli şahadet veren Kanteper, davayla ilgili olguları aktardı. Kanteper, 26 Eylül’de saat 15.00 sıralarında DD 158 plakalı van araçta yapılan aramada gümrüğü ödenmemiş, 76 paket içinde 1 644 Kilo ağırlığında Rum tarafından kaçak olarak getirildiğinden şüphe edilen sığır eti bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Mehmet Kanteper, zanlıların Girne’de tepist edilerek tutuklandıklarını söyledi. Zanlıların suçu kabul etmediğini belirten Kanteper, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı Erkut Latif, amcası Ö.L’in konu suçla alakası olmadığını ileri sürdü. Latif, “Van araç benimdir. Arabayı bir Rum’a verdim. Çekici çağırıp, etin yüklenmesinde yardımcı oldum” dedi. Zanlı Ö.L, olayla hiçbir bağı olmadığını ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Erkut LatifKacakEt
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