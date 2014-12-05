162 Bin Liralık Tütün Sahte Faturayla Çalındı

162 BİN LİRALIK TÜTÜN SAHTE FATURAYLA ÇALINDI



Girne’deki “Cipro İnverstment and Trading Ltd” isimli iş yerinde pazarlamacı olarak çalışan E.Ç.’nin (E-36), bu yıl içinde müşterilere satmak üzere teslim aldığı, toplam 162 bin 22 TL 30 kuruş değerindeki tütün ürünlerini, sahtelediği 20 fatura üzerinde satmış gibi gösterip tütün ürünlerini çaldığı ortaya çıktı.



Zanlı E.Ç., “müstahdem tarafından hırsızlık, sahte belge düzenleme ve sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlarından tutuklandı.